З початку року до місцевого бюджету надійшло 49,7 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління Суспільство | 06-12-2019, 16:15 0 60

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня-листопада 2019 року сплатили до місцевого бюджету 49,7 млн.грн. податку на нерухоме майно.

У листопаді 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 1,6 млн.грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 1296581,7 тис грн податку на доходи фізичних осіб

З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 1296581,7 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

У листопаді 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 124814,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 2429,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – листопада 2019 року майже 2429,7 млрд. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Слід нагадати, що відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, із змінами та доповненнями (далі - Закон), який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінені. Відповідно, ці показники вплинули на оподаткування.

У Законі вказано:

- мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі з 1 січня складає 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня - 25,13 гривні;

- прожитковий мінімум на одну особу в місяць у 2019 році з 1 січня становитиме 1853, з 1 липня - 1936, з 1 грудня - 2027 гривень;

- мінімальна сума ЄСВ з 1 січня - 918,06 грн. (4173 х 22 %);

Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 місяці).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становить з 1 січня 2019 року - 62595,00 грн. (4173 х 15).

Наголошуємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст.26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.

Близько 282,9 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління

З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 282893,1 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

У листопад 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 48006,2 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Галицького управління за одинадцять місяців 2019 року до місцевого бюджету сплатили майже 388,1 млн грн єдиного податку

Протягом січня – листопада 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 388145,4 тис. грн. єдиного податку.

У листопаді 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 56314,7 тис. грн. єдиного податку.

На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 187,9 тис. грн. військового збору

Протягом січня – листопада 2019 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 187998,3 тис. грн. військового збору.

У листопаді 2019 року платники податків сплатили до державного бюджету 18336,7 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Понад 63,8 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету

Протягом січня – листопада 2019 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 63827,6 тис. грн. акцизного податку.

У листопаді 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 6388,1 тис. грн. акцизного податку.

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 19,9 млн гривень

Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-листопада 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 19910,4 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 15623,6 тис. гривень.

15320 адміністративних послуг отримали з початку 2019 року платники податків Галицького управління

З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 15320 адміністративних послуг, а саме:

- 7798 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 1705 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 1898 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;

- 385 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;

- 2990 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;

- 544 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Майже 906,2 млн грн з початку 2019 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суб’єкти господарювання у січні – листопаді 2019 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 906216,7 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 298512,4 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

У листопаді 2019 року платники податків Галицького управління сплатили до державного бюджету 83664,2 тис. грн. податку на додану вартість.



Начальник Галицького управління

ГУ ДФС у Львівській області Андрій КОБІЛЬНИК

