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Триває конкурс малюнку «Світ без насильства»
|Суспільство | 06-12-2019, 22:42
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Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації в рамках всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства» проводить конкурс малюнків серед школярів області на тему «Світ без насильства», виставка яких відбудеться під час форуму з питань запобігання та протидії насильству «ДІЙмо разом проти насильства», що відбудеться 16 грудня у м. Львові (простір «МolodoZeleno»).
Учасники конкурсу можуть надсилати тематичні малюнки до департаменту соціального захисту населення на адресу: 79016, м. Львів вул. Митрополита Андрея, 10 (к.112) до 10.12.2019.
Необхідно, щоб малюнки обов’язково містили інформацію про авторів: П.І.Б., вік дитини, район/місто та телефони уповноважених дорослих представників.
Автори найкращих робіт отримають подарунки від Львівської обласної державної адміністрації.
За детальнішою інформацією звертайтеся у департамент соціального захисту населення облдержадміністрації за телефоном: 255-47-96, чи пишіть на електронну скриньку: simploda@gmail.com.
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