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На Всеукраїнському літературному конкурсі «Крилатий лев» обрали найкращі книги року

Суспільство | 06-12-2019, 22:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    


На Львівщині уже вкотре відбувся Всеукраїнський літературний конкурс рукописів прози «Крилатий Лев». Відтак, обрали найкращі кращі книги року.

Премії та спеціальні відзнаки здобули письменники зі Львова, Вінниці, Києва та Кропивницького.
«Приємно, що українська книга має підтримку на таких конкурсах як «Крилатий Лев». Львів відкритий для усього українського. Ми раді, що у полінаціональному Львові різні нації відчувають себе комфортно, однак ще більш приємно, коли відбуваються заходи, які скеровані на розвиток усього українського. Велика подяка, що ви пропагуєте, шануєте та розвиваєте українську книгу. Адже, якщо ми не будемо вкладати кошти в розвиток української мови, в розвиток української книги, ми будемо дедалі більше вкладати коштів у військо», - зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.
Автором ідеї і керівником проекту є письменник Олесь Дяк, офіційним партнером – Львівська облдержадміністрація.
Твори авторів, які увійши до переможної десятки, будуть рекомендовані до опублікування в літературних часописах і збірниках, а найкращі твори молодих письменників – у спеціальних молодіжних числах часопису «Дзвін».
Переможці  IV Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на найкращу книжку року «Крилатий Лев-2019»:
Перша премія та спеціальна відзнака видавництва «Астролябія»: Віталій Левун (Київ) за повість «Сни увіч проти вербної неділі»
Друга премія та спеціальна відзнака часопису «Дзвін»: Олександр Стусенко (Вінницька обл.) за повість «Розчинення в Хармсі»
Третя премія та спеціальна відзнака інтернет-видання «Річ»: Володимир Карачинцев (Львів) за рукопис художньо-філософських есеїв «Смисли восьмого дня».
Диплом та спеціальна відзнака «Сеньйор»: Зіновій Легкий (Львів) за роман «Розплата».
Диплом та спеціальна відзнака для молодих авторів: Дмитро Литвиненко (Київ) за роман «Маятник у формі серця».
Дипломанти:
Наталія Смирнова (Кропивницький) за роман «Подаруй мені світло», Сергій Зінченко (Кривий Ріг) за роман «Сліди на тілі воскресають», Олександр Басанець (Дніпропетровська обл.) за рукопис історичної повісті «Утрачені скарби», Степан Орищин (Львів) за роман «Гуртожителі», Володимир Германов (Київ) за роман «Завтра почалося сьогодні». 
Усього в конкурсі взяло участь близько сотні письменників.
Відбір рукописів обговорювали в декілька етапів. Голосування проходило анонімно.
До складу журі цього року увійшли письменники, літературні критики, видавці, зокрема: Юрій Коваль, Василь Стефак, Надія Мориквас, Богдан Смоляк, Богдан Пастух, Олег Фешовець.
Довідково:
Олесь Дяк - письменник, автор і виконавець власних пісенних творів у жанрі співаної поезії та популярної музики, голова журі Обласного літературного конкурсу патріотичної поезії імені Катерини Мандрик-Куйбіди. Член національних творчих спілок письменників та журналістів. Найвагомішою музичною відзнакою поет-пісняр вважає звання Дипломанта І Фестивалю української сучасної пісні «Червона рута» та є членом  Національної Спілки письменників України з 1996 р. У творчому доробку поета – 17 збірок, серед яких найпомітніші: «Той, що летить» (1990), «Тягар всевидящого ока» (1991), «Воскреси птаха» (1993), «Ілюзія дива» (1998), «Шипшинова моя душа» (2003), «Світ незірваної ожини» (2005), «Біла любов» (2008), «Роса первозданна» (2010) та «Політ водоспаду» (2012), «Звуки непереможні» (2014), «Мрія про рівновагу» (2016).
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