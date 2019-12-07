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Область отримала перший з спеціалізованих транспортних засобів із спеціалізованим обладнанням для перевезення дітей з інвалідністю
|Суспільство | 06-12-2019, 22:44
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У межах проєкту регіонального розвитку, який реалізується за рахунок коштів отриманих від Європейського Союзу, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації отримав перший з спеціалізованих транспортних засобів із спеціалізованим обладнанням для перевезення дітей з інвалідністю.
Автобус буде передано для обласного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів «Сонечко», який розташований у м. Стебник Дрогобицького району.
Автобус забезпечить транспортну доступність дітям з інвалідністю отримати своєчасну та ефективну корекцію їх психофізичного розвитку, зменшення або подолання фізичних, психологічних розладів, навчання основним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов їхньої інтеграції у суспільство.
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