Закарпаття Суспільство | 06-12-2019, 22:48 0 68

За статистикою Головного управління ДПС у Закарпатській області, протягом 11 місяців цього року платники Закарпатської області перерахували до бюджету 4 млрд 044,5 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це на 590,3 млн грн або на 17% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Зокрема, цьогоріч у листопаді надійшло 372,7 млн грн ЄСВ, що на 34,2 млн грн більше, ніж у листопаді 2018-го.

Фахівці органів ДПС краю нагадують, що фізичні особи – підприємці звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, чи досягли віку, встановленого ст.26 Закону №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі (тобто при поданні звіту).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

