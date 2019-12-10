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Російські найманці 7 разів відкривали вогонь – ООС
|Суспільство | 09-12-2019, 09:23
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|8 грудня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат з українського боку не зафіксовано.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Російські окупаційні війська здійснювали обстріли поблизу Василівки, Павлополя, Мар'їнки, Широкиного, Травневого, Кримського і Хутора Вільного.
Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає."
Нагадаємо:
7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, під час обстрілів загинув один військовослужбовець ОС, ще двоє зазнали поранень, один – бойову травму.
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