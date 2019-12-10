Російські найманці 7 разів відкривали вогонь – ООС Суспільство | 09-12-2019, 09:23 0 104 8 грудня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат з українського боку не зафіксовано.



Джерело: звіт ООС



Деталі: Противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Російські окупаційні війська здійснювали обстріли поблизу Василівки, Павлополя, Мар'їнки, Широкиного, Травневого, Кримського і Хутора Вільного.



Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає."



Нагадаємо:



7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, під час обстрілів загинув один військовослужбовець ОС, ще двоє зазнали поранень, один – бойову травму.