Майже на 20 відсотків зросли надходження податків і зборів до місцевих бюджетів Львівщини за 11 місяців 2019 року Суспільство | 09-12-2019, 10:32 0 118







В управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-листопада 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 12 683,1 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області. Це на 2 089,5 млн. грн., або на 19,7 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року.



Серед бюджетоформуючих податків у складі доходів місцевих бюджетів:



• податок на доходи фізичних осіб. Його надійшло у січні - листопаді 8 105,2 млн. грн. Частка цього податку у доходах місцевих бюджетів ‒ близько 64 відсотків;



• єдиний податок. Його надійшло протягом січня-листопада 2019 року 2 187,2 млн. грн., частка у доходах місцевих бюджетів області ‒ 17,2 відсотка;



• плата за землю. Надходження плати за землю у січні-листопаді 2019 року склали 1 061,8 млн. грн., її частка відповідно 8,4 відсотка;



• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У січні-листопаді його надійшло 308,0 млн. грн., або 2,4 відсотка у доходах місцевих бюджетів Львівщини.



У листопаді 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшов 1 363,1 млн. гривень. Проти листопада 2018 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДПС у Львівській області, до місцевих бюджетів області зросли на 209,7 млн. грн., або на 18,2 відсотка. Головним бюджетоформуючим податком у листопаді 2019 року залишається податок на доходи фізичних осіб (776,8 млн. грн.; частка у доходах місцевих бюджетів Львівщини ‒ близько 57 відсотків).