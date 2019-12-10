Фахівці нагадують про небезпеку сказу

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 10/12/2019 У Львові розпочався Всеукраїнський форум «Соціальне служіння для дітей і сімей»...>> Запрошують на першу публічну презентацію збірки кейсів Книга реформ...>> До уваги містян! Завтра у Львові лунатимуть навчальні сирени...>> Львів’ян та гостей міста запрошують на «Christmas по-Львівськи»...>> Мер Львова звернувся до голови ЛОДА щодо погодження схем автобусних маршрутів до сіл Малехів та Підбірці...>> Чи має право іноземець бути підприємцем на спрощеній системі оподаткування?...>> Хто не скористався правом на податкову знижку за наслідками 2018 року – це можна зробити до кінця поточного року...>> Львівщина претендує на нагороди міжнародного архітектурного конкурсу...>> Закарпатські «єдинники» сплатили майже 604 млн грн...>> Для підтримки української армії до державного бюджету від Львівщини надійшло 867,4 мільйонів гривень військового збору...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство сина депутата: Соболєв кличе на поліграф 8 людей, Грановський готовий...
05-12-2019, 01:34  >>> 
Вбивство іноземного бізнесмена: підозрюваних взяли під варту...
04-12-2019, 08:48  >>> 
"МІЙ МАЛЕНЬКИЙ ЯНГОЛ": 3-РІЧНИЙ МАЛЮК, ЗАСТРЕЛЕНИЙ У ЦЕНТРІ КИЄВА, БУВ ХРЕЩЕНИКОМ ІРИНИ БІЛИК...
02-12-2019, 10:59  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
Сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків...
29-11-2019, 13:20  >>> 

Фахівці нагадують про небезпеку сказу

Суспільство | 09-12-2019, 11:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 156 156    
Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» інформує, що 30 листопада виявлено вірус сказу у лисиці, яку напередодні задушив собака у приватній садибі м. Львова. Тож про випадки, коли на подвір’я забіжить дикий лісовий звір і контактуватиме з домашніми тваринами, або якщо буде виявлено труп дикої тварини, обов’язково слід повідомляти представників ветеринарної служби за телефонами 233−22−00, 252−27−24. Також фахівці акцентують на вадливості дотримуватись правил особистої безпеки з мертвими або живими тваринами. Сказ — це особливо-небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин і людей, що спричиняється вірусом і закінчується смертю. Щорічно в Україні реєструється близько 100 — 110 тис осіб, які звернулись за медичною допомогою з приводу укусів тваринами, з яких 60% потерпілих отримали скерування на лікування за підозрою в інфікуванні вірусом сказу. За 11 місяців поточного року по м. Львову зареєстровано 937 випадків покусів людей тваринами, з них невідомими — 430 випадків, 360 особам запропоновано проведення антирабічної допомоги. Зараження вірусом відбувається через покуси та ослинення людей і тварин від хворих на сказ тварин. Тривалість інкубаційного періоду залежить від місця покусу. Чим ближче відбувся укус до голови, тим небезпечніше, оскільки вірус сказу уражає мозок. Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки — втрата відчуття страху. Звірі втрачають обережність, з’являються вдень в населених пунктах, в місцях випасу і утримання худоби, нападають на тварин і людей. У слині тварин вірус сказу з’являється за 10 днів до появи у неї перших ознак хвороби. Тому коли людину вкусила чи подряпала на перший погляд, здорова тварина, необхідно звернутися до лікаря. Перші ознаки хвороби у людини з’являються раптово. Вже за один — два дні від початку захворювання на місці загоєної від укусу рани рубці набухають і робляться темно — червоними, виникає тягучий біль. Починається нездужання, слабкість, з’являється почуття туги, пригніченість. Разом з цим хворий втрачає апетит, погано спить, стає неспокійним, дратівливим. У хворого з’являється спрага, він просить пити, але проковтнути воду не може через судоми м’язів гортані. Розвивається тяжка ознака так званої «водобоязні». Захворювання триває 2−4 дні і закінчується смертю. Якщо людину покусала підозріла на сказ тварина, необхідно, перш за все, застосувати заходи для негайного знешкодження вірусу в рані, а саме: місця укусу промити розчином мила і обробити йодом, накласти стерильну пов’язку. Після обробки рани необхідно негайно звернутися до лікаря. Єдиним заходом попередження сказу у людини, яку покусала хвора тварина, є щеплення. Тільки лікарі — травматологи або хірурги оцінюють стан потерпілого і призначають антирабічне лікування, зважаючи на висновки фахівців ветеринарної служби щодо тварин. Щеплення призначаються потерпілим від хворих або підозрілих на сказ тварин, від диких тварин і від тих, які втекли, загинули або були вбиті після нападів. Початок лікування можна відкласти на час 10 — ти денного ветеринарного спостереження за живою домашньою твариною, і скасувати його, якщо тварина здорова. Щоб захистити себе від захворювання необхідно дотримуватись наступних правил: — власникам домашніх тварин дотримуватись вимог Ухвали ЛМР від 17.03.2016 «Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові» щодо реєстрації, щорічної профілактичної вакцинації тварин, вигулу та обов’зками до прибирання екскрементів; — дворових собак утримувати у вольєрах, вигулювати на короткому повідку та намордниках; — у випадку отримання покусу або ослинення домашніми та дикими або невідомими тваринами звертатися в травматологічні пункти за спеціалізованою медичною допомогою; — уникати контактів з бездомними та дикими тваринами; — вжити заходи по недопущенню диких хижаків до тваринницьких ферм та інших місць розташування свійських тварин; — мисливцям та працівникам лісового господарства під час зняття шкіри з вбитих диких тварин користуватися гумовими рукавичками, після чого, не знімаючи їх вимивати руки у дезінфекційному розчині. Пам’ятайте, сказ вилікувати не можна, його можна тільки попередити!
   Новини по темі: Суспільство
Чи має право іноземець бути підприємцем на спрощеній системі оподаткування?...
10-12-2019, 13:26  >>> 
Хто не скористався правом на податкову знижку за наслідками 2018 року – це можна зробити до кінця поточного року...
10-12-2019, 13:25  >>> 
Закарпатські «єдинники» сплатили майже 604 млн грн...
10-12-2019, 12:46  >>> 
Для підтримки української армії до державного бюджету від Львівщини надійшло 867,4 мільйонів гривень військового збору...
10-12-2019, 12:45  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАВАДИЛИ КОНТРАБАНДИСТАМ ПЕРЕПРАВИТИ СИГАРЕТИ...
10-12-2019, 09:54  >>> 
ШАНОВНІ ДЕРЕВООБРОБНИКИ, УЧАСНИКИ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ!...
10-12-2019, 09:53  >>> 
Під час "нормандського саміту" на Донбасі загинули троє військових — ООС...
10-12-2019, 09:07  >>> 
   АктуальноАктуально
Запрошують на першу публічну презентацію збірки кейсів Книга реформ...
10-12-2019, 13:34  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: "Нормандський формат", перша зустріч Зеленського і Путіна...
10-12-2019, 09:08  >>> 
До питання Криму не дійшли – Зеленський...
10-12-2019, 08:51  >>> 
   ПолітикаПолітика
Аваков натякнув на компроміс щодо контролю над кордоном...
10-12-2019, 09:55  >>> 
США відреагували на домовленості України та МВФ...
10-12-2019, 09:00  >>> 
Зеленський вже трохи шкодує, що відкрив Банкову...
10-12-2019, 08:56  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Google "навчив" свій штучний інтелект розуміти українську...
10-12-2019, 01:11  >>> 
Офіційний курс: гривня втримує рекордні позиції...
09-12-2019, 09:39  >>> 
Новини вихідних: нова програма МВФ, рекордне зміцнення гривні, "Укрзалізниця"...
09-12-2019, 00:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Чи має право іноземець бути підприємцем на спрощеній системі оподаткування?...
10-12-2019, 13:26  >>> 
Хто не скористався правом на податкову знижку за наслідками 2018 року – це можна зробити до кінця поточного року...
10-12-2019, 13:25  >>> 
Закарпатські «єдинники» сплатили майже 604 млн грн...
10-12-2019, 12:46  >>> 
   ВладаВлада
РосЗМІ: Зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після переговорів у "нормандському форматі"...
09-12-2019, 11:09  >>> 
"Зараз треба зберегти країну": Лукашенко призначив нового главу Адміністрації...
06-12-2019, 08:41  >>> 
Російська пропагандистка додзвонилася до Зеленського...
05-12-2019, 01:36  >>> 
   КультураКультура
У Львівській національній опері презентували рояль всесвітньо відомого бренду...
09-12-2019, 19:53  >>> 
Українські скаути долучаться до світової естафети передачі Вифлеємського Світла Миру...
05-12-2019, 19:28  >>> 
Львівська опера презентує новий рояль Steinway & Sons...
04-12-2019, 14:00  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:43 У Львові розпочався Всеукраїнський форум «Соціальне служіння для дітей і сімей»
13:34 Запрошують на першу публічну презентацію збірки кейсів Книга реформ
13:32 До уваги містян! Завтра у Львові лунатимуть навчальні сирени
13:29 Львів’ян та гостей міста запрошують на «Christmas по-Львівськи»
13:28 Мер Львова звернувся до голови ЛОДА щодо погодження схем автобусних маршрутів до сіл Малехів та Підбірці
13:26 Чи має право іноземець бути підприємцем на спрощеній системі оподаткування?
13:25 Хто не скористався правом на податкову знижку за наслідками 2018 року – це можна зробити до кінця поточного року
12:50 Львівщина претендує на нагороди міжнародного архітектурного конкурсу
12:46 Закарпатські «єдинники» сплатили майже 604 млн грн
12:45 Для підтримки української армії до державного бюджету від Львівщини надійшло 867,4 мільйонів гривень військового збору

   Анонси
До Дня Святого Миколая місто організувало чимало заходів. Програма...
10-12-2019, 13:35  >>> 
Львівський обласний фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю «Лови зірку»...
02-12-2019, 16:55  >>> 
Львів’ян запрошують у Театр Лесі. Репертуар вистав на грудень...
02-12-2019, 14:27  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования