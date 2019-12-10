Оподаткування новорічних подарунків Суспільство | 09-12-2019, 11:15 0 113

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Разом з тим, статтею 165 Податкового кодексу України встановлено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО, зокрема – вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Отже, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО вартість дарунків, наданих такому платнику ПДФО суб’єктом господарювання, який у розрахунку на місяць не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного податкового року. Зауважуємо, якщо дитячі подарунки планується дарувати у 2020 році (тобто, нарахування такого доходу відбудеться у 2020 році), то вартість неоподатковуваних подарунків обчислюватиметься виходячи з нового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2020.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

