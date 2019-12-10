Понад 8 млрд гривень перерахував до бюджетів усіх рівнів великий бізнес Заходу Суспільство | 09-12-2019, 11:57 0 131



З початку 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 8 млрд гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 3 млрд гривень.

Зокрема, протягом листопада цього року великими платниками Заходу перераховано майже 1,6 млрд гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 5 млрд гривень; податку на прибуток – 1,1 млрд гривень та акцизного податку – 1,2 млрд гривень.

Крім того, до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували 1,3 млрд гривень. Слід зауважити, що місцеві бюджети щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 99 млн гривень.



