На понад 2 мільярди гривень зросли надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів усіх рівнів на Львівщині порівнюючи з минулорічними Суспільство | 09-12-2019, 13:45 0 109





В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-листопада 2019 року платники податків Львівщини сплатили до державного та місцевих бюджетів 12 077,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО). Це на 2 084,5 млн. грн., або на 20,9 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (у січні -листопаді 2018 року – 9 992,5 млн. гривень).



У листопаді 2019 року до бюджетів усіх рівнів на Львівщині надійшло 1 152,4 млн. грн. ПДФО. Порівнюючи з листопадом торік це на 151,5 млн. грн., або на 15,1 відс. більше (у листопаді 2018 року – 1000,9 млн. гривень).



Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на Львівщині відбувся за рахунок наступних факторів:



- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;



- зростання фонду оплати праці;



- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №649-р;



- виплати доходів за орендовані земельні ділянки (паї).