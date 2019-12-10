За наслідками десяти місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 5,4 мільярдів гривень ЄСВ та понад 1,3 мільярди гривень ПДФО Суспільство | 09-12-2019, 14:28 0 112



У Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за одинадцять місяців 2019 року. З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, надійшло 5,4 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 82 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1,6 мільярдів гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За одинадцять місяців 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1271 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 953 мільйони гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 318 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДПС сплачено на 330 мільйонів гривень ПДФО більше.







