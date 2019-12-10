За яких умов громадянин може скористатись правом на податкову знижку Суспільство | 09-12-2019, 14:29 0 117



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податкова знижка ‒ це сума витрат платника податку на оплату товарів, послуг резидента протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати.

Податковим кодексом України визначено перелік умов, у разі дотримання яких у громадянина виникає право на податкову знижку. А саме:

– отримання доходу у вигляді заробітної плати. При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році;

– дотримання вимог щодо порядку подання та заповнення декларацій. Так, декларація подається по 31 грудня (а у разі наявності обов’язку з декларування доходів – до 1 травня), наступного за звітним року;

– витрати мають бути фактично здійснені та підтверджені документально (платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо). Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання);

– податкова знижка може бути надана виключно резиденту України, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку;

– скористатися правом на нарахування податкової знижки можна лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк.

Порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються ст. 166 Податкового кодексу України.

