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Платникам Закарпаття про пільги зі сплати податку на землю
|Суспільство | 09-12-2019, 16:09
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В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, фахівці Головного управління ДПС у Закарпатськiй областi інформують про права платників податків.
Зокрема, у цьому відео йдеться про право на пільги зі сплати податку на землю: https://www.youtube.com/watch?v=LnnXTPsNaJY.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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