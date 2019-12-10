Платникам Закарпаття про пільги зі сплати податку на землю Суспільство | 09-12-2019, 16:09 0 113

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, фахівці Головного управління ДПС у Закарпатськiй областi інформують про права платників податків.

Зокрема, у цьому відео йдеться про право на пільги зі сплати податку на землю: https://www.youtube.com/watch?v=LnnXTPsNaJY.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області