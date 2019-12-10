На Львівщині розпочалась конференція «Співпраця задля розвитку» Суспільство | 09-12-2019, 19:50 0 118

Сьогодні, 9 грудня, у с. Плав'я Сколівського району розпочалась конференція «Співпраця задля розвитку». Захід проводять в межах відзначення Дня місцевого самоврядування.



Учасників привітав голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

“Знаково, що ми святкуємо День місцевого самоврядування, усіх причетних вітаю, ви – великі молодці і Україна пишається вами. Ви працюєте задля покращення якості життя громадян, створення нових сервісів, більшої інтеграції регіонів. Я впевнений, що це все формує нас як націю. Ми рухаємося в одному напрямку і приємно, що такі активні, прогресивні успішні люди, як ви, єднаєтесь на цих форумах і працюєте пліч-о-пліч, щоб досягнути найкращі результати для нашої держави”, - зазначив очільник області.

Відтак, у межах панельних дискусій учасники торкнуться питань міжрегіональної співпраці, інструментів фінансування транскордонного співробітництва і місцевого розвитку карпатських громад, безпеки громад.

Під час конференції відбудеться презентація програми «Змінимо країну разом», а також ініціативи щодо створення Малого Карпатського кола.

Захід відбувається за ініціативи Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна», Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини», Львівської обласної ради, за участі представників міністерств, профільних комітетів Верховної Ради України, експертів, закордонних партнерів.

Додамо, що в межах Дня місцевого самоврядування відбудеться підписання низки угод про співпрацю, оголошення конкурсу у рамках Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області, а також транскордонні навчання пожежно-рятувальних підрозділів у межах проєкту «Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом створення українсько-польської системи попередження та реагування на катастрофи в Карпатському Єврорегіоні» Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

