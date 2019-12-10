|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Львівщині підписали Меморандум про співпрацю для реалізації ініціативи “Карпатське коло”
|Суспільство | 09-12-2019, 19:52
| 0 127
|
Сьогодні, 9 грудня, у с. Плав'я Сколівського району Львівщини, у межах конференції «Співпраця задля розвитку» підписали Меморандум про співпрацю для реалізації ініціативи “Карпатське коло”.
“Сподіваюсь, що ми сьогодні стоїмо на витоках абсолютно нового проекту “Мале Карпатське коло”, його задум є великим. Ми віримо, що в процесі реалізації цього задуму ми відкриємо Карпати по - новому, продемонструємо світу усе багатство цього регіону, який є унікальним. Мені до вподоби назва “Єврорегіон Карпати-Україна” і я думаю, що спільно усі працюватимуть над тим, що проект реалізувати якомога швидше”, – зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.
Згідно з документом передбачена розробка за кошти місцевих бюджетів, пожертв соціально-орієнтованого бізнесу проєктно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, поточний середній та капітальний ремонт автомобільних доріг.
А також проведення спільних заходів що мають на меті популяризувати проєкт “Мале Карпатське коло”.
Нагадаємо, захід проходить за ініціативи Асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна», Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини», Львівської обласної ради, за участі представників міністерств, профільних комітетів Верховної Ради України, експертів, закордонних партнерів.
|
|