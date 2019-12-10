З України до Південної Африки вилетіли п'ять левів Суспільство | 10-12-2019, 08:59 0 80 До заповідника в Південно-Африканській Республіці передали п’ятьох левів, які жили у зоопарку в Запорізькій області.



Джерело: Міністерство енергетики та захисту довкілля України, аеропорт "Бориспіль"



Деталі: Чотирьох левиць та одного самця, які народилися в Україні, відправили до притулку для хижаків "Love Lions Alive", що у Південній Африці. Ссавці вилетіли з міжнародного аеропорту "Бориспіль".



Власники бердянського зоопарку "Сафарі" звернулись до Благодійного фонду "Міжнародна організація Лоренса Ентоні", яка здійснює порятунок диких тварин з цирків та зоопарків, з проханням передати тварин до Африки. Левів перевозять на безоплатній основі.



Дослівно: "Це було гідне рішення, прийняте власниками зоопарку і тими людьми, які допомагали довести справу до завершення. Тварини будуть переселені до притулку, де зможуть вільно жити на території площею 25 га", - наголосили у міністерстві.