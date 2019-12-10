В Південній Америці під час польоту зник військовий літак Суспільство | 10-12-2019, 09:01 0 82 Літак ВПС Чилі, на борту якого були 38 осіб, пропав із радарів.



Джерело: ВВС



Деталі: Транспортний літак C-130 Hercules вилетів з міста Пунта-Аренас в 16:55 за місцевим часом, незабаром після 18.00 зв'язок з бортом обірвався.



На борту перебувало 17 членів екіпажу та 21 пасажир.



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