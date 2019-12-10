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В Південній Америці під час польоту зник військовий літак
|Суспільство | 10-12-2019, 09:01
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|Літак ВПС Чилі, на борту якого були 38 осіб, пропав із радарів.
Джерело: ВВС
Деталі: Транспортний літак C-130 Hercules вилетів з міста Пунта-Аренас в 16:55 за місцевим часом, незабаром після 18.00 зв'язок з бортом обірвався.
На борту перебувало 17 членів екіпажу та 21 пасажир.
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