Під час "нормандського саміту" на Донбасі загинули троє військових — ООС Суспільство | 10-12-2019, 09:07 0 88 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, троє бійців загинули.



Джерело: штаб ООС



Деталі: 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил.



Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли.



Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано".



Нагадаємо:



Президенти Франції, України, Росії і канцлерка Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.