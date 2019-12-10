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Під час "нормандського саміту" на Донбасі загинули троє військових — ООС
|Суспільство | 10-12-2019, 09:07
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|9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, троє бійців загинули.
Джерело: штаб ООС
Деталі: 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли.
Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано".
Нагадаємо:
Президенти Франції, України, Росії і канцлерка Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
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