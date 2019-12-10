ШАНОВНІ ДЕРЕВООБРОБНИКИ, УЧАСНИКИ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ! Суспільство | 10-12-2019, 09:53 0 73







Державні Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ та ТОВАРНА БІРЖА «ТОВАРНО-СИРОВИНА БІРЖА «ГАЛКОНТРАКТ» ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ЗАГОТІВЛІ 1 КВАРТАЛУ 2020 РОКУ.



Дата проведення торгів 20 грудня 2019 року.



Аукціонні торги з голосу



СЕСІЯ №1 ПОЧАТОК АУКЦІОННОЙ СЕСІЇ (ХВОЙНІ ПОРОДИ) – 10.00



РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 1-Ї АУКЦІОННОЇ СЕСІЙ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 20.12.2019 РОКУ З 09 ГОД. 00 ХВ. ДО 09 ГОД. 50ХВ.



СЕСІЯ №2 ПРОДАЖ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ЛИСТЯНИХ ПОРІД (ОКРІМ ДУБУ). ПОЧАТОК СЕСІЇ О 11 ГОД 00 ХВ.



РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 2-Ї АУКЦІОННОЇ СЕСІЇ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 20.12.2019 РОКУ З 10 ГОД 00 ХВ ДО 10 ГОД 50 ХВ.



СЕСІЯ №3 ПРОДАЖ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ПОРОДИ ДУБ . ПОЧАТОК СЕСІЇ О 12 ГОД. 00 ХВ.



РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 3-Ї АУКЦІОННОЇ СЕСІЇ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ 20.12.2019 РОКУ З 11 ГОД 00 ХВ ДО 11 ГОД 50 ХВ.



Місце проведення реєстрації та аукціонних торгів: м.Львів, Стрийський парк 14, в приміщенні конференц-залу Львівської торгово-промислової палати.



Інформація щодо обсягів продажу необробленої деревини (бюлетень аукціонних торгів) розміщено на сайті товарної біржі.



Запрошуємо усіх, кому потрібна сировина для власної переробки, прийняти участь в аукціонних торгах.







