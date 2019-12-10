НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАВАДИЛИ КОНТРАБАНДИСТАМ ПЕРЕПРАВИТИ СИГАРЕТИ Суспільство | 10-12-2019, 09:54 0 74

Майже 2,5 тисячі пачок сигарет виявили цієї ночі прикордонники Мукачівського загону

Так, учора ввечері прикордонний наряд відділення «Великий Бичків» під час моніторингу помітив рух групи невідомих осіб, які несли пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Законні вимоги прикордонників припинити правопорушення зловмисники проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість покидали свої ноші та втекли.

Зловмисники планували перемістити до сусідньої Румунії 4 пакунки з 2250 пачками сигаретами. Виявлений тютюн військовослужбовці доставили до прикордонного підрозділу , згодом його передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



