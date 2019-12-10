Для підтримки української армії до державного бюджету від Львівщини надійшло 867,4 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 10-12-2019, 12:45 0 65



Протягом січня-листопада 2019 року платники податків Львівщини для підтримки української армії сплатили до Державного бюджету України 867,4 млн. грн. військового збору. Порівнюючи з тим самим періодом минулого року такі надходження зросли на 138,6 млн.грн., або на 19,0 відс. (у січні-листопаді 2018 року – 728,8 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У листопаді п.р. до державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло 82,1 млн. грн. військового збору. Це на на 11,2 млн. грн., або на 15,8 відс. більше, ніж у листопаді торік (у листопаді 2018 року – 70,9 млн. гривень).