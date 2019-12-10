Закарпатські «єдинники» сплатили майже 604 млн грн Суспільство | 10-12-2019, 12:46 0 68

Ці кошти перераховані до місцевих бюджетів. Про це повідомляють фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області.

Ріст податкових надходжень від платників єдиного податку фіксується з року в рік. У січні-листопаді 2019 року до місцевого бюджету сплачено 603 млн 578 тис. грн, водночас протягом аналогічного періоду 2018 року – 524 млн 714 тис. грн.

Найбільший приріст у сплаті єдиного податку демонструють фізичні особи-підприємці. Вони перерахували протягом січня-листопада поточного року майже 517 млн грн. єдиного податку, що більше ніж аналогічного періоду минулого року близько на 70 млн грн.

Нагадуємо, що 20 грудня 2019 року останній день сплати авансового внеску з єдиного податку на грудень платниками першої та другої груп.

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області радять уважно слідкувати за повнотою й своєчасністю сплати єдиного податку до бюджету та уникати будь-якої недоплати, навіть незначних сум.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області