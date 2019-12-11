ДВОХ ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З ПОЛЬЩЕЮ Суспільство | 10-12-2019, 15:24 0 118



Військовослужбовці Львівського загону затримали подорожувальників із Туреччини, які прибули в Україну встановленим порядком. Проте згодом, аби потрапити до країн ЄС, чомусь продовжили свою подорож незаконно.



Прикордонникам відділу «Рава - Руська» виявити двох громадян Туреччини допоміг місцевий житель, повідомивши про появу на околиці н.п. Зелена Гута таксі марки «Ауді» з якої вийшло двоє чоловіків неслов’янської зовнішності, які прямували у бік кордону.

Після бесіди, прикордонникам стало відомо, що іноземці, які мали при собі документи, згодом хотіли в обхід пункту пропуску потрапити в одну з країн ЄС.

Іноземців доставлено до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та прийняття правового рішення.

Державна прикордонна служба України ефективно захищаєукраїнський кордон від нелегальних мігрантів, лише прикордонниками Львівського загону у цьому році було затримано більш ніж 150 громадян Туреччини.



Пресслужба Львівського прикордонного загону.



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