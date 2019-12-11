Шановні платники податків! Суспільство | 10-12-2019, 15:26 0 176





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що отримує інформацію від суб’єктів господарювання про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито за дорученням начальників податкових інспекцій Львівської області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.



Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на такі провокації.



Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій.