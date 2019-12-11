До уваги платників податків! Суспільство | 10-12-2019, 16:15 0 175





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що працівники Контакт-центру ДПС приймають звернення, в яких містяться відомості про можливі факти корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинених працівниками ДПС та її територіальних органів.

Контакт-центр ДПС функціонує за єдиним багатоканальним номером телефону: 0 800 501 007 та електронною поштою: idd@tax.gov.ua. Графік роботи: з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. (крім вихідних та святкових днів). Вартість послуг зв’язку до Контакт-центру ДПС зі стаціонарних телефонів або за наявним механізмом call-back безкоштовна, з мобільних телефонів оплата дзвінків здійснюється за тарифами оператора мобільного зв’язку.

