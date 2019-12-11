На Львівщині тривають роботи із облаштування 12 мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту Суспільство | 10-12-2019, 17:44 0 132

Про стан реалізації бюджетної програми “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту” говорили під час наради під головуванням заступника голови Львівської ОДА Івана Собка сьогодні, 10 грудня.

Загальний обсяг субвенції з державного бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту у 2019 році для Львівської області становить 11 996 500 грн.

Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінмолодьспорту, а розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством. Субвенція спрямована на будівництво нових спортивних майданчиків або реконструкцію/модернізацію.

Реалізація проєктів відбувається на умовах співфінансування, де не менше 50% коштів передбачається з місцевих бюджетів або інших джерел, а другу половину складуть кошти субвенції, але не більше 1 млн 100 тис грн.

«Важливо у повному обсязі використати субвенцію з державного бюджету до кінця року та забезпечити своєчасне співфінансування з місцевих бюджетів, як цього вимагає нормативна база, і звичайно, якісно завершити усі роботи з будівництва мультифункціональних майданчиків», - наголосив Іван Собко.

Зазначимо, мультифункціональний майданчик – спеціалізований майданчик (площинна споруда) завдовжки не менше ніж 38 метрів і завширшки не менше ніж 20 метрів, призначений для занять з не менше ніж чотирьох ігрових видів спорту, який має спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.

