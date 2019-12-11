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Учасників АТО (ООС) запрошують до участі у конкурсі проєктів

Суспільство | 10-12-2019, 17:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 198 198    


Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про оголошення конкурсу інвестиційних проектів з 5 листопада 2019 року.
Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.
Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:
- мати статус учасника АТО;
- мати офіційну прописку на території Львівської області;
- створити бізнес-план (інвестиційний проект);
- взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.
Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:
- вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;
- конкретний напрямок використання кредитних коштів;
- очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;
- очікувані ринки збуту продукції та послуг.
Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.
Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації до 20 грудня 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
Зазначимо, департамент економічної політики політики ЛОДА співпрацює з такими банками та кредитними спілками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».
Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.
Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної ради.
Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
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