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Світовий Банк продовжує роботу над програмами управління земельними ресурсами

Суспільство | 10-12-2019, 17:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    


На Львівщині триває робота над програмою Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні».
Поточні проекти охоплюють різні напрями роботи із земельними ресурсами, зокрема, виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, створення інструментів та методології землеустрою на рівні ОТГ, проведення інвентаризації по спрощеній процедурі у пілотних громадах.
Із 15 січня Світовий Банк планує розпочати ще один проект - створення Державного Аграрного Реєстру.
«Система буде об’єднувати дані різних реєстрів, наразі це 6 державних відомств. Інформація буде аналізовуватись і відтворювати актуальну ситуацію по регіонах, від рівня ОТГ до загальнодержавного рівня. Система моніторитиме концентрацію земель в тих чи інших руках, і її можна буде використати для блокування операцій, якщо якийсь власник перевищив ліміт», -розповів представник Світового банку, координатор з ІТ діяльності програми Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» Володимир Попов.
Світовий банк надає технічну та фінансову допомогу для створення цієї системи. Створення Державного Аграрного Реєстру дозволить сформувати основу для впровадження державної програми підтримки надання субсидій з автоматичною перевіркою кандидатів.
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