Світовий Банк продовжує роботу над програмами управління земельними ресурсами Суспільство | 10-12-2019, 17:45 0 111



На Львівщині триває робота над програмою Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні».

Поточні проекти охоплюють різні напрями роботи із земельними ресурсами, зокрема, виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, створення інструментів та методології землеустрою на рівні ОТГ, проведення інвентаризації по спрощеній процедурі у пілотних громадах.

Із 15 січня Світовий Банк планує розпочати ще один проект - створення Державного Аграрного Реєстру.

«Система буде об’єднувати дані різних реєстрів, наразі це 6 державних відомств. Інформація буде аналізовуватись і відтворювати актуальну ситуацію по регіонах, від рівня ОТГ до загальнодержавного рівня. Система моніторитиме концентрацію земель в тих чи інших руках, і її можна буде використати для блокування операцій, якщо якийсь власник перевищив ліміт», -розповів представник Світового банку, координатор з ІТ діяльності програми Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» Володимир Попов.

Світовий банк надає технічну та фінансову допомогу для створення цієї системи. Створення Державного Аграрного Реєстру дозволить сформувати основу для впровадження державної програми підтримки надання субсидій з автоматичною перевіркою кандидатів.

