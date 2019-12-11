Львівщина отримала перший мобільний інклюзивно-ресурсний центр Суспільство | 10-12-2019, 17:46 0 109

Спецавтомобіль, призначений для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру сьогодні, 10 грудня, вирушив на Сколівщину.

Мобільний ІРЦ придбали за кошти державного бюджету у співфінансуванні з місцевим бюджетом Сколівської районної ради. Вартість автомобіля – 1 млн 550 тис грн, з яких 155 тис грн - кошти місцевого бюджету.

«Ми дуже тішимось, коли державні кошти ефективно використовуються і перш за все для соціальної сфери, зокрема для діток, які потребують допомоги. В області є віддалені села, дітки в яких мають необхідність, щоб до них під’їхала ця спецмашина і відповідні фахівці провели обстеження та надали ті чи інші послуги»,- розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Як розповів керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Ігор Гайдук, мобільний ІРЦ виготовлений за спеціальним замовленням і з таким функціоналом є одним з перших в Україні.

Автомобіль обладнаний усіма необхідними корекційно-розвивальними технологіями та інструментами, як і традиційні інклюзивно-ресурсні центри, зокрема це: спеціальна платформа для заїзду дітей на інвалідних візках, дидактичні матеріали для роботи з дітьми тощо. Важливо, що мобільність центру дозволяє фахівцям ІРЦ працювати та надавати допомогу діткам, які не мають змоги добиратися до навчальних закладів.

«Ми будемо виїжджати на місце відповідно до потреб дітей. Дитина заходитиме в авто і ми вже працюватимемо індивідуально з кожним. Наше завдання – це комплексна оцінка дитини, ми вивчаємо її , дивимось слабкі і сильні сторони, формуємо комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і відповідно до того плануємо корекційно-розвиткову роботу»,- розповіла директор КУ «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської районної ради Львівської області Наталія Диміцька.

Зазначимо, що загалом на Львівщині створено 28 інклюзивно-ресурсних центрів.

«Загалом в області створено 28 інклюзивно-ресурсних центрів, які дають комплексну оцінку дітям. Сьогодні ми передали ключі від першого мобільного центру, який працюватиме в Сколівському районі і це лише початок. Ми сподіваємось, що відповідні субвенції з державного бюджету будуть розподілені в 2020 році і ми зможемо ще такі автобуси купити для інших гірських районів», - розповів Ігор Гайдук.

Окрім першого на Львівщині мобільно інклюзивно-ресурсного центру, який працюватиме для оцінки дітей з особливими потребами і допомоги цим дітям, цьогоріч також придбають ще чотири спеціальні автобуси з можливістю перевезення дітей з особливими освітніми потребами.



