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Львівщина претендує на нагороди міжнародного архітектурного конкурсу

Суспільство | 10-12-2019, 17:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 160 160    

П'ять архітектурних об’єктів Львівської області у п’ятницю, 13 грудня, можуть отримати нагороди XIX Міжнародного конкурсу “Кришталева Цегла” - за найкращу будівельну інвестицію по обидва боки східного кордону Євросоюзу.  Церемонія нагородження переможців відбудеться у Любліні (Республіка Польща).
Участь у ній візьмуть заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод, директор Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Степан Скрип та його заступниця, архітекторка Оксана Ткачук.
Серед об’єктів, які цьогоріч подали на конкурс: 
1) Церква святого Юра з дзвіницею у Дрогобичі (вул. Солоний Ставок, 25, м. Дрогобич Львівська обл.);
2) Багатоквартирний  житловий будинок з приміщеннями громадського призначення  та підземним паркінгом (вул. Личаківська, 79 м. Львів);
3) Бізнес Центр “Futura Hub”  (вул. Кульпарківська, 200 – А,  м.Львів);
4) Оздоровчо-розважальний комплекс (вул. Незалежності України, 64, смт Брюховичі, Львівська обл.);
5) Промислово-складська будівля (вул.Дорожна,62, с.Пасіки-Зубрицькі Пустомитівський р-н, Львівська обл.).
“Цей конкурс є дуже престижним у Східній Європі. Він проводиться вже 19 років поспіль, щорічно підсумовуючи реалізацію проектів житлового, громадського, промислового будівництва, реставрації пам’яток архітектури у прикордонних областях Польщі, України та Білорусі. Об’єкти від Львівщини майже щороку стають переможцями. Ми впевнені, що і цього року привеземо до Львова не одну нагороду”, - каже заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Юрій Холод.
“Торік нагороди конкурсу “Кришталева цегла” отримали 4 архітектурні об’єкти. Це: багатоквартирний житловий будинок із вбудованими громадськими приміщеннями, підземним паркінгом на вул. Нижанківського, 2д у Стрию; житловий комплекс  5-ти зблокованих житлових будинків на вул. Лисинецькій у Львові; багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом у Львові на вул.Бойківській, 306 (“Avalon Lux”) та вітроелектростанція “Старий Самбір-2”, м. Старий Самбір - Стрільбичі”, - зазначає заступниця директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації Оксана Ткачук.
Організатором XIX Міжнародного Конкурсу “Кришталева Цегла” є Люблінська організація Польського товариства мешканців.
Довідково:
Міжнародна і міжрегіональна формула конкурсу відображає ідеї Європейського співтовариства, ґрунтується на взаємообміні знаннями та досвідом, і не тільки у сфері архітектури, будівництва, міського планування, але й захисту довкілля і культурної спадщини. Об’єкти архітектури східного прикордоння ЄС тут оцінюють не тільки з точки зору практичності та оригінальності архітектурних рішень, якості виконання, але й за їхній позитивний вплив на навколишнє середовище, розвиток і підтримку соціальних, культурних і національних цінностей. Відповідно, нагороди отримують всі основні партнери процесу будівництва - інвестор, проектант і генеральний підрядник.
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