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"Тепер я солдат": Сенцов став на військовий облік
|Суспільство | 11-12-2019, 08:54
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|Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив, що став на облік у військкоматі .
Джерело: Сенцов у Facebook
Пряма мова: "Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось…"
Деталі: Режисер додав, що "воєнкомати звісно вражають своєю обшарпаністю", проте "люди всередині дуже хороші".
За його словами, так відбувається із Україною: люди хороші, "а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі".
Передісторія:
10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
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