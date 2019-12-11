"Тепер я солдат": Сенцов став на військовий облік Суспільство | 11-12-2019, 08:54 0 77 Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов повідомив, що став на облік у військкоматі .





Джерело: Сенцов у Facebook



Пряма мова: "Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось…"



Деталі: Режисер додав, що "воєнкомати звісно вражають своєю обшарпаністю", проте "люди всередині дуже хороші".



За його словами, так відбувається із Україною: люди хороші, "а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі".







Передісторія:



10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.

У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.