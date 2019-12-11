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Бойовики 11 разів відкривали вогонь – ООС
|Суспільство | 11-12-2019, 08:56
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|10 грудня російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Російські окупаційні війська вели вогонь поблизу Лебединського, Павлополя, Широкиного, Майорська, Кіндрашівської Нової, Шумів, Луганського, Катеринівки і Новолуганського.
Нагадаємо:
9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Повідомлялось, що троє бійців загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
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