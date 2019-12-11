Бойовики 11 разів відкривали вогонь – ООС Суспільство | 11-12-2019, 08:56 0 68 10 грудня російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Російські окупаційні війська вели вогонь поблизу Лебединського, Павлополя, Широкиного, Майорська, Кіндрашівської Нової, Шумів, Луганського, Катеринівки і Новолуганського.



Нагадаємо:



9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Повідомлялось, що троє бійців загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.