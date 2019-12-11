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На 375,8 мільйона гривень зросли надходження єдиного податку від фізичних осіб-підприємців до місцевих бюджетів Львівщини
|Суспільство | 11-12-2019, 13:11
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Протягом січня-листопада 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 1 808,8 млн. грн. єдиного податку. Це на 375,8 млн. грн., або на 26,2 відс. більше, ніж за той самий період торік (у січні-листопаді 2018 року – 1 433,0 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
У листопаді п.р. до місцевих бюджетів Львівщини від фізичних осіб - підприємців надійшло 255,5 млн. грн. єдиного податку. Порівнюючи з листопадом минулого року такі надходження зросли на 39,5 млн. грн., або на 18,3 відс. (у листопаді 2018 року – 216,0 млн. гривень).
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