«Норма» на мільйон гривень Суспільство | 11-12-2019, 13:12 0 56



Учора, 10 грудня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час митного контролю вилучено брендові речі вартістю майже мільйон гривень.

Аби уникнути оподаткування, двоє громадян Молдови обрали смугу руху спрощеного митного контролю – "зелений коридор". Це означало, що вони не везуть товар, вартість якого перевищує неоподатковувану норму. Однак окрім товару в межах дозволеної норми (1000 євро), виявлено чоловічий одяг відомих торгових марок Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren тощо. Зокрема у пасажира було товару на 402 тис. грн., а в пасажирки – на 517 тисяч гривень.

Такі дії громадян мають ознаки порушень митних правил, передбачені статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

