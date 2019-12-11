Виявлено факт незаконної заготівлі новорічних ялинок Суспільство | 11-12-2019, 15:23 0 17





У ніч з 8 на 9 грудня працівники лісової охорони ДП «Рава-Руське ЛГ», на території лісових масивів Немирівського лісництва, помітили здійснену незаконну заготівлю зимових красунь. Для оперативного розшуку лісопорушника відразу звернулися до Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області.



Спільними діями 09.12.2019р. особу, яка здійснила незаконні дії, було затримано в м. Яворів відразу з речовими доказами, адже він продовжував перевезення, гужовим транспортом, незаконно добуті "ялинки".



Лісопорушником виявився громадянин Яворівського району, який зобов'язався добровільно відшкодувати завдану лісовому господарству шкоду в розмірі 17,9тис.грн.



За інформацією



ДП "Рава-Руське лісове господарство"

