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Виявлено факт незаконної заготівлі новорічних ялинок
|Суспільство | 11-12-2019, 15:23
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У ніч з 8 на 9 грудня працівники лісової охорони ДП «Рава-Руське ЛГ», на території лісових масивів Немирівського лісництва, помітили здійснену незаконну заготівлю зимових красунь. Для оперативного розшуку лісопорушника відразу звернулися до Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області.
Спільними діями 09.12.2019р. особу, яка здійснила незаконні дії, було затримано в м. Яворів відразу з речовими доказами, адже він продовжував перевезення, гужовим транспортом, незаконно добуті "ялинки".
Лісопорушником виявився громадянин Яворівського району, який зобов'язався добровільно відшкодувати завдану лісовому господарству шкоду в розмірі 17,9тис.грн.
За інформацією
ДП "Рава-Руське лісове господарство"
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