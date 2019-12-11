Незаконне полювання Суспільство | 11-12-2019, 15:23 0 7









Під час проведення рейду в угіддях державного резервного фонду, який є під охороною Бібрського лісгоспу було виявлено громадянина П., жителя с.Лани, який незаконно вполював зайця-русака, про що складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 85 ч.2 КУпАП.



Матеріали по цьому факту браконьєрства були направлені в Перемишлянський районний суд. Постановою суду громадянина П. визнано винним у вчинення правопорушень передбаченого ч.2 ст. 85 КУпАП, на нього накладено штраф у розмірі 1020 грн. та конфісковано мисливську рушницю МР-27М.. Крім цього лісгоспом поданий позов до суду про стягнення з громадянина П. збитків за незаконне добування зайця-русака на суму 8000 грн.