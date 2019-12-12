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Закарпаття: за п’ять років сплата військового збору збільшилась на 150 млн грн

Суспільство | 11-12-2019, 15:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Протягом січня-листопада 2019 року до бюджету перераховано понад 271 млн грн військового збору. Варто зазначити, що надходження від цього податку зростали з кожним роком з моменту його впровадження. До прикладу, протягом 11 місяців 2015 року до казни було перераховано трохи більше 121 млн гри військового збору, відтак за аналогічний період поточного року на 150 млн грн більше.
Зауважимо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за сплату збору до бюджету, при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати на користь платника податків, є роботодавці.
Нагадуємо, що 28 грудня 2019 – останній день сплати військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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