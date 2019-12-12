|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Закарпатські митники серед макулатури виявили новий одяг, взуття, ремені та сумки
|Суспільство | 11-12-2019, 16:05
| 0 90
|
Працівники митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби припинили незаконне ввезення в Україну нового одягу, взуття, ременів та сумок іноземного виробництва відомих брендів.
Товар, був прихований у вантажівці, яка згідно з поданими до митного контролю документами, переміщувала макулатуру зі Словаччини в Україну.
Митники виявили товари завдяки комплексу пошуково-аналітичних заходів, зокрема аналізу задекларованих вагових параметрів вантажу.
Наразі здійснюється огляд вантажу та документування правопорушення.
Закарпатська митниця Держмитслужби
|
|