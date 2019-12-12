Закарпатські митники серед макулатури виявили новий одяг, взуття, ремені та сумки Суспільство | 11-12-2019, 16:05 0 90

Працівники митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби припинили незаконне ввезення в Україну нового одягу, взуття, ременів та сумок іноземного виробництва відомих брендів.

Товар, був прихований у вантажівці, яка згідно з поданими до митного контролю документами, переміщувала макулатуру зі Словаччини в Україну.

Митники виявили товари завдяки комплексу пошуково-аналітичних заходів, зокрема аналізу задекларованих вагових параметрів вантажу.

Наразі здійснюється огляд вантажу та документування правопорушення.

Закарпатська митниця Держмитслужби

