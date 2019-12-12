Митники знайшли в запасному колесі 216 пачок цигарок Суспільство | 11-12-2019, 16:05 0 95

Працівники митного посту «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби припинили переміщення тютюнових виробів у запасному колесі до транспортного засобу.

Сьогодні, 11 грудня 2019 року, на пункт пропуску смугою «червоний коридор» заїхав «Volkswagen Transporter», з українською реєстрацією, під керуванням нашого співвітчизника.

Українцю було запропоновано заповнити митну декларацію, в якій він вказав свої паспортні дані та наявність у нього ручної поклажі з особистими речами.

При усному опитуванні громадянин зазначив, що не перевозить товарів та предметів заборонених або обмежених до вивезення з митної території України, а також прихованих від митного контролю.

Враховуючи результати аналізу ризиків працівники митниці прийняли рішення провести повний огляд автомобіля.

При проведенні поглибленого митного огляду, в запасному колесі до автомобіля, що знаходилось в багажному відсіку, митники виявили приховані 216 пачок цигарок з акцизними марками України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних вилучено цигарки та запасне колесо. Загальна вартість цигарок – 10267 грн, запасного колеса – 800 грн.

Закарпатська митниця Держмитслужби

