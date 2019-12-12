В Україну йде зима Суспільство | 11-12-2019, 17:05 0 69

Про це намагався нагадати працівникам Галицької митниці мешканець Івано-Франківщини, який тишком–нишком через пункт пропуску «Шегині» намагався ввезти з Республіки Польщі 120 шкурок песця.

Як зазначив він у поясненні, товар був придбаний для власного використання.

А от, як правильно скористатись ним, не подумав. Обрав «зелений коридор», запакував у сумки, приклав іншим товаром і думав, що минеться. Однак митники ретельно оглянули мікроавтобус і в багажному відділенні знайшли 120 шкірок песця, оброблені (вичинені), без маркування, різних кольорів, країну виробника не встановлено.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучили, справу скерують до суду.

Тож комусь, хто хотів виглядати стильно та разом з тим почуватися комфортно, доведеться подумати про інший теплий одяг для цього сезону.

