Розмір податкової соціальної пільги у 2020 році Суспільство | 11-12-2019, 17:07 0 236

У 2020 році одночасно зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян відбудеться чергове збільшення розміру податкових соціальних пільг.

Податкова соціальна пільга (далі - ПСП) - це сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. ПСП зменшує базу оподаткування, що зменшує суму ПДФО і працівник отримує суму заробітної плати більшу, аніж якби до його зарплати не застосовувалась ПСП. Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить 2940,0 грн, цей розмір обчислюється як добуток місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного податкового року, на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн - (2102,0 х 1,4). Це визначено п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Отже, податкова соціальна пільга у 2020 році становитиме такі розміри:

- базова (загальна) ПСП для будь-якого платника податку - становить половину (50 %) розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року - 1051,0 грн = (2102,0 х 50%);

- ПСП для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, становитиме 100% суми базової (загальної) ПСП у розрахунку на кожну таку дитину;

- ПСП для платника, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, та для платника, який утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років - 150% суми базової (загальної) пільги, - 1576,5 грн = 150% х (2102,0 х 50%);

- ПСП для платника - Героя України, Героя Радянського Союзу, учасника бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», - становить 200% суми загальної пільги, - 2102,0 грн = 200% х (2102,0 х 50%). Повний перелік таких платників визначено у п.п.169.1.4 п.169.1 ст.169 ПКУ.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

