Діалог влади та суспільства: на Львівщині відбулась селекторна нарада «Земельний форум» Суспільство | 11-12-2019, 17:31 0 88



Складові земельної реформи та строки її проведення, а також ще низку важливих питань обговорювали сьогодні у Львові під час селекторної наради «Земельний форум» – безпосереднього діалогу влади та суспільства.



Участь у заході взяли представники об’єднаних територіальних громад, фермерські господарства, ГУ Держгеокадастру у Львівській області, ГТУ юстиції у Львівській області, Асоціації фермерів та приватних землевласників Львівської області, Львівської дорадчої служби, львівської аграрної палати.



«Сьогодні обговорюємо актуальні питання земельної реформи. Це не один законопроект, а ціла комплексна програма. Питань є багато: є позиції, які опрацювала громадськість Львівщини, яка займається напрямком АПК – їх ми ще два місяці тому надіслали у Офіс Президента і в Кабмін, ряд із цих пропозицій були враховані. Основне питання, яке на сьогодні турбує наших аграріїв – це концентрація земель «в одних руках» – ця позиція відома усім. Крім того, є ще одне побажання від Львівщини – це те, що мешканці, які не менше п’яти років проживають у конкретній об’єднаній територіальній громаді області мали право викупу земельних ділянок у радіусі 50-ти кілометрів – для того, аби розвивати саме сімейні фермерські господарства, аби землею могли користуватись саме вони, а не великі агрохолдинги. Кожна громада повинна на власний розсуд користуватися своєю власністю, у тому числі і земельною, із максимальною вигодою для розвитку своєї території, для місцевого бюджету. Як тільки завершаться обговорення у всіх областях і усі пропозиції будуть сформовані, за результатами цих форумів буде напрацьована позиція міністерства, яку передадуть у Верховну Раду – для того, аби при прийнятті закону, усі пропозиції були враховані», - наголосив під час селектору Василь Лозинський, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації.



Так, законопроект про ринок землі буде вдосконалюватися, змінюватися та доповнюватися до другого читання. І всі пропозиції, всі поправки будуть ретельно розглянуті.



Під час наради обговорювали також питання, зокрема:



● Кроки Уряду для забезпечення малих та середніх фермерів доступу до фінансування;



● Забезпечення справедливого розподілу державної підтримки серед агровиробників;



● Боротьба з рейдерством як передумова ефективного розвитку земельних відносин;



● Передання ОТГ функції з управління землями;



● Захист прав власників паїв.



Організатори заходу: департамент агропромислового розвитку, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.



