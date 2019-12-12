Усіх зацікавлених закликають подавати свої пропозиції до проєкту Закону "Про реалізацію державної політики в сфері моніторингу навколишнього середовища" Суспільство | 11-12-2019, 17:32 0 82



Сьогодні, 10 грудня 2019 року, директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, взяв участь у засіданні Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України і громадської ради при Мінекоенерго України – «Реалізація державної політики у сфері моніторингу довкілля та промислового забруднення».



Засідання відбулось за участю народних депутатів України, представників провідних промислових асоціацій та підприємств, органів державної влади, експертів проєкту GIZ «Найкращі доступні технології і методи управління (НДТМ) для України».



На засіданні обговорили:



стан реформи дозвільної системи у сфері промислового забруднення;

виклики і проблемні питання пов’язані з реалізацією реформи;

проект ЗУ «Про реалізацію державної політики в сфері моніторингу навколишнього середовища і промислового забруднення».



Реформа дозвільної системи передбачає:



- застосування комплексного підходу – об’єднання кількох дозволів в один – інтегрований або уніфікований дозвіл;



- застосування диференційованого підходу до регулювання діяльності промислових підприємств з огляду на значення їх виробничих потужностей та продуктивності виробництва. Для найменших забруднювачів очікується скасування дозволів та заміна їх на реєстрацію.



«Використання Європейських підходів у цій сфері дасть змогу зменшити негативний вплив промисловості на навколишнє природне середовище, а також зменшить обсяг документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання» - зазначає Руслан Гречаник.

