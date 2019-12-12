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Усіх зацікавлених закликають подавати свої пропозиції до проєкту Закону "Про реалізацію державної політики в сфері моніторингу навколишнього середовища"
|Суспільство | 11-12-2019, 17:32
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Сьогодні, 10 грудня 2019 року, директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, взяв участь у засіданні Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України і громадської ради при Мінекоенерго України – «Реалізація державної політики у сфері моніторингу довкілля та промислового забруднення».
Засідання відбулось за участю народних депутатів України, представників провідних промислових асоціацій та підприємств, органів державної влади, експертів проєкту GIZ «Найкращі доступні технології і методи управління (НДТМ) для України».
На засіданні обговорили:
стан реформи дозвільної системи у сфері промислового забруднення;
виклики і проблемні питання пов’язані з реалізацією реформи;
проект ЗУ «Про реалізацію державної політики в сфері моніторингу навколишнього середовища і промислового забруднення».
Реформа дозвільної системи передбачає:
- застосування комплексного підходу – об’єднання кількох дозволів в один – інтегрований або уніфікований дозвіл;
- застосування диференційованого підходу до регулювання діяльності промислових підприємств з огляду на значення їх виробничих потужностей та продуктивності виробництва. Для найменших забруднювачів очікується скасування дозволів та заміна їх на реєстрацію.
«Використання Європейських підходів у цій сфері дасть змогу зменшити негативний вплив промисловості на навколишнє природне середовище, а також зменшить обсяг документів дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання» - зазначає Руслан Гречаник.
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