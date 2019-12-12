На форумі у Славському обговорили як розвивати малий бізнес в Карпатах Суспільство | 11-12-2019, 17:32 0 84

Сьогодні, 11 грудня, у смт Славсько розпочав свою роботу туристичний бізнес-форум «Як розвиватись та заробляти малому бізнесу в Карпатах?».



Привітала учасників форуму начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.



«Сьогодні недостатньо просто надати ліжкомісце. До сучасних потреб туристів входить забезпечення цілого комплексу послуг для перебування мандрівників і їх повернення знову. Комфорт має значення, тому важливо звернути увагу на професійність персоналу, знання потреб іноземного туриста і злагодженої роботи усіх гравців туристичного бізнесу для успішного розвитку туристичної індустрії Львівщини. Особливий акцент слід робити на автентичних та унікальних локальних особливостях регіону», - зазначила Наталя Табака.



Форум передбачає обговорення основних перспектив, можливостей та приваблюючих магнітів для розвитку малого бізнесу гірських територій, як налагодити успішну співпрацю з туристичними операторами, створити відповідну інфраструктуру та підготувати кваліфікований персонал для надання якісних послуг.



«Сьогодні, в період активного розвитку гірськолижного відпочинку, необхідно вдаватись до рішучих дій для кардинальних змін в Карпатському регіоні. Гірськолижний курорт, який невдовзі збудують у с. Рожанка, стане потужним магнітом для розвитку активного туризму на Львівщині у будь-який сезон року. І дозволить залучити нову генерацію туристів, - зазначив Голова Славської селищної ради Володимир Бега.



У межах форуму також порушать питання тенденцій та позитивних особливостей сучасного туризму в Україні, визначать проблеми та загрози розвитку.



По завершенні заходу пройде дві фокус-групи серед представників зелених садиб щодо обговорення можливостей отримання міні-грантів для власників туристичного бізнесу.



Учасниками форуму є представники малого бізнесу гірських територій, зелених садиб, готельних комплексів, туристичних операторів, органів місцевої влади, громадських організацій.



Партнерами заходу є пансіонат "Славський", ТМ Ксенія, компанія «Грегорі Текстиль», піцерія «Esposito's», готель-замок «Вежа Ведмежа».



Організаторами форуму є управління туризму та курортів Львівської ОДА, Славська селищна рада, ТзОВ «Карпати.Інфо», агенція розвитку курорту Славська, громадська рада з питань туризму при Львівській ОДА.

