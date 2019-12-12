У «Tech Startup School» презентують платформу для розвитку інновацій та стартапів «Asoulution Hub» Суспільство | 11-12-2019, 17:36 0 81



У четвер, 12 грудня, на території «Tech Startup School» (м. Львів, вул. Колесси, 2) презентують унікальний проєкт - платформу для розвитку інновацій, винаходів та стартапів «Asoulution Hub».



Ця платформа розроблена вперше в Україні Державною інноваційною фінансово кредитною установою спільно з провідним стартап інкубатором країни Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка».



Основною цільовою аудиторією майданчика є бізнес сегмент, компанії, які націлившись на розвиток бізнесу зіткнулися з завданнями, складність та критичність яких не дозволяє знайти ефективне рішення самостійно. Також це - новатори, винахідники, експерти котрі володіють унікальними знаннями аналізу та розробки передових рішень та нововведень і готові надавати підтримку шляхом пропозицій вже готових продуктів.



Як зазначають організатори заходу, завдяки передовому науковому, інтелектуальному та винахідницькому капіталу, яким володіє Tech StartUp School, Національний університет «Львівська політехніка» та ДІФКУ, як структура, що володіє базами експертів, інвесторів, проектів, виступає оператором фонду підтримки винаходів, платформа «Asoulution Hub» є новою формою взаємодії між замовником та виконавцем і не має аналогів на ринку України.



Ключовими напрямками за якими платформа Asoulution Hub вже сьогодні готова надати кваліфіковану підтримку є:



• Аутсорсинг та консалтингу;



• Краудфандинг;



• Виготовлення прототипів;



• Навчально-розвиваючі програми від пре акселераційних до МВА;



• Медіація;



• Супровід реєстрації патентів та ліцензій;



• Підтримка запуску сатрапів;



• Бухгалтерський облік та юридичний супровід;



• Унікальний доступ до провідних інноваційних рішень ринку України;



• Кадрове формування експертної команди;



• Проведення хакатонів;



• Використання інноваційної лабораторії «Tech Lab Inno».



Участь у відкритті візьмуть: засновник, доктор економічних наук, керівник Tech StartUp School Назарій Подольчак та директор представництва Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в місті Львів Андрій Борис.



Початок заходу о 15:00 год.



