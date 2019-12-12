20 грудня - земельні аукціони з продажу права оренди земельних ділянок державної власності Суспільство | 11-12-2019, 17:37 0 88



У п’ятницю, 20 грудня, відбудуться аукціони з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності (за межами населеного пункту).



Земельні аукціони проведуть за адресою: м. Львів, пр. В.Чорновола, 4. Початок торгів об 11:00 год.



До продажу права оренди на земельних торгах пропонується право оренди 4-ох земельних ділянок розташованих у Кам’янка-Бузькому, Сокальському та Жовківському районах Львівської області, загальною площею 52,9 га:



- Кам’янка-Бузький район, Стрептівська сільська рада, площа земельної ділянки – 27,6 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 2159,9 грн.



- Кам’янка-Бузький район, Стародобротвірська сільська рада, площа земельної ділянки – 11,5 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 3225,2 грн.



- Сокальський район, Тартаківська сільська рада, площа земельної ділянки – 5,4 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 21156,3 грн.



- Жовківський район, Туринківська сільська рада, площа земельної ділянки – 8,3 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 6815,9 грн.



Детальніше ознайомитися з запропонованими лотами, переліком земельних ділянок можна за посиланням.

