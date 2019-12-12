ПРИКОРДОННИКИ МАЮТЬ НУЛЬОВУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО КОРУПЦІЇ Суспільство | 11-12-2019, 19:51 0 75



Прикордонники Мукачівського загону мають нульову толерантність до корупції. Так сьогодні в пункті пропуску "Вилок" прикордонний наряд відповів категоричною відмовою українцю, який запропонував 800 гривень хабара.

Автомобілем марки "Мерседес"22-річний громадянин України повертався із Угорщини додому з товарами комерційного призначення. Аби уникнути поглибленого огляду свого авто чоловік запропонував прикордонному наряду неправомірну грошову винагороду.

Військовослужбовець від неправомірної вигоди відмовився, натомість, задокументував факт дачі хабара. Про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», прикордонники повідомили співробітників поліції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



