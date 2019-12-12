У Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки Суспільство | 12-12-2019, 00:40 0 159 У четвер, 12 грудня в Києві очікуються сильний туман, видимість менше 500 метрів, що відповідає першому ("жовтому") рівню небезпеки.



Джерело: КМДА



Деталі: До кінця доби 11 грудня, вночі та вранці 12 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).



Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:



знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.