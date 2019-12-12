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У Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки
|Суспільство | 12-12-2019, 00:40
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|У четвер, 12 грудня в Києві очікуються сильний туман, видимість менше 500 метрів, що відповідає першому ("жовтому") рівню небезпеки.
Джерело: КМДА
Деталі: До кінця доби 11 грудня, вночі та вранці 12 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Водіям рекомендують під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
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