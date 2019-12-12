|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ґрета Тунберґ прокоментувала звання "Людина року"
|Суспільство | 12-12-2019, 07:39
| 0 64
|
|Активістка Ґрета Тунберґ заявила, що не могла уявити, що подібне може статися.
Джерело: Associated Press
Пряма мова: "Ніколи не могла уявити, що подібне може статися. Звичайно, я дуже вдячна та задоволена".
Деталі: Вона повідомила, що хоче присвятити свою нагороду всім молодим активістам і висловила надію, що люди по всьому світу об'єднаються для боротьби з глобальним потеплінням.
Нагадаємо:
Видання Time назвало Ґрету людиною року.
|
|