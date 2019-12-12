Ґрета Тунберґ прокоментувала звання "Людина року" Суспільство | 12-12-2019, 07:39 0 64 Активістка Ґрета Тунберґ заявила, що не могла уявити, що подібне може статися.





Джерело: Associated Press



Пряма мова: "Ніколи не могла уявити, що подібне може статися. Звичайно, я дуже вдячна та задоволена".



Деталі: Вона повідомила, що хоче присвятити свою нагороду всім молодим активістам і висловила надію, що люди по всьому світу об'єднаються для боротьби з глобальним потеплінням.



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Видання Time назвало Ґрету людиною року.